Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Это’О: надеюсь, Рамос отомстит «ПСЖ». Я бы подписал Серхио в «Барселону»

Это’О: надеюсь, Рамос отомстит «ПСЖ». Я бы подписал Серхио в «Барселону»
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О поделился мыслями о будущем защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, у которого в конце этого месяца истекает контракт.

«Я болею за «ПСЖ», но надеюсь, что Серхио им отомстит. Если бы это было возможно, я бы подписал его в «Барселону». Но если Рамос всё же перейдёт в «ПСЖ», я порадуюсь, потому что буду знать, что он поможет нам выиграть Лигу чемпионов. Для клуба это очень ценный трофей», — приводит слова Это’О AS.

Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее Рамос раскрыл подробности переговоров с «Реалом» о новом контракте и признался, что не хотел уходить из клуба.

Новость по теме
Серхио Рамос сообщил игрокам «Реала» о том, что перейдёт в «ПСЖ»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021