Это’О: надеюсь, Рамос отомстит «ПСЖ». Я бы подписал Серхио в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О поделился мыслями о будущем защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, у которого в конце этого месяца истекает контракт.
«Я болею за «ПСЖ», но надеюсь, что Серхио им отомстит. Если бы это было возможно, я бы подписал его в «Барселону». Но если Рамос всё же перейдёт в «ПСЖ», я порадуюсь, потому что буду знать, что он поможет нам выиграть Лигу чемпионов. Для клуба это очень ценный трофей», — приводит слова Это’О AS.
Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее Рамос раскрыл подробности переговоров с «Реалом» о новом контракте и признался, что не хотел уходить из клуба.
- 23 июня 2021
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:46
-
16:34
-
16:24
-
16:11
-
16:10
-
15:58
-
15:57
-
15:50
-
15:49
-
15:37
-
15:22
-
15:20
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:31
-
14:24
-
14:10
-
13:50
-
13:49
-
13:43
-
13:35
-
13:31
-
13:23
-
13:14
-
13:11
-
13:09
-
13:05
-
13:01
-
13:01