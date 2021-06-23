Это’О: надеюсь, Рамос отомстит «ПСЖ». Я бы подписал Серхио в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О поделился мыслями о будущем защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, у которого в конце этого месяца истекает контракт.



«Я болею за «ПСЖ», но надеюсь, что Серхио им отомстит. Если бы это было возможно, я бы подписал его в «Барселону». Но если Рамос всё же перейдёт в «ПСЖ», я порадуюсь, потому что буду знать, что он поможет нам выиграть Лигу чемпионов. Для клуба это очень ценный трофей», — приводит слова Это’О AS.



Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал одну результативную передачу.



Ранее Рамос раскрыл подробности переговоров с «Реалом» о новом контракте и признался, что не хотел уходить из клуба.