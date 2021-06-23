Полузащитник Одисе Роши покинул «Ахмат». Весеннюю часть сезона футболист провёл в аренде в венгерском клубе «Диошдьёр».



Контракт расторгнут по согласию сторон с учётом пожелания игрока. За «Ахмат» Одисе Роши провёл 88 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов.



«Друзья, настало время нам идти разными дорогами, надеюсь, они всё же будут время от времени пересекаться. Хочу поблагодарить всех за проведённое вместе время, за дружбу, за поддержку, за спортивное братство. Я вас никогда не забуду, вы для меня как семья. Всем удачи, успехов и всего самого наилучшего! От всего сердца!» — цитирует Роши пресс-служба клуба.



Роши выступал за «Ахмат» с 2016 года. Ранее албанский футболист выступал за «Кёльн», «Франкфурт», «Риеку» и другие команды.

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