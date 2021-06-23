Это’О: Месси — бог. Футбол обязан ему

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О высказался о ситуации своего бывшего одноклубника и партнёра по атаке Лионеля Месси, чей контракт истекает в конце этого месяца.



«Я знаю, что Месси любит «Барселону», что у него нет проблем с клубом и что это не вопрос денег. Единственное, что имеет значение, — это проект. Он должен быть надёжным, и я знаю, что Лапорта (Жоан, президент «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») делает всё для этого. Месси должен наслаждаться временем, которое у него осталось. Футбол обязан ему, не только «Барса». Лео дарит нам эмоции, он должен наслаждаться игрой и завоёвывать трофеи. Он бог. А когда у тебя в команде бог, им просто нужно восхищаться», — цитирует Это’О AS.



Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена объявить о продлении контракта с Месси 24 июня. 33-летний аргентинец выступает за сине-гранатовых на протяжении всей карьеры.