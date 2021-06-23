Вингер сборной Аргентины, которым интересовался «Зенит», перешёл в «Фиорентину»

«Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о переходе флангового нападающего «Штутгарта» и сборной Аргентины Николаса Гонсалеса.



Контракт 23-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан на пять лет. Подробности сделки не уточняются, однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», «фиалки» заплатили за Нико € 27 млн.



Гонсалес начинал карьеру на родине, а в 2018 году перебрался в «Штутгарт». В сборную Аргентины вызывается с 2019 года. В настоящее время вингер выступает с национальной командой на Кубке Америки — 2021. В прошлом году «Чемпионат» сообщал об интересе к игроку со стороны «Зенита».



В минувшем сезоне Гонсалес принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил шесть голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек.