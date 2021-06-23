Премьер-министр Венгрии отменил поездку на матч Евро-2020 с Германией из-за ЛГБТ-скандала

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Германия — Венгрия, сообщает DPA.



По информации источника, отмена поездки в Мюнхен связана со скандалом вокруг запрета УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед встречей Евро-2020. Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. Этот жест связан с тем, что венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.

Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции. Это вызвало бурную реакцию общественности: многие клубы и игроки устроили флешмоб и начали ставить радужные картинки вместо аватаров в соцсетях. Позже ряд клубов Бундеслиги принял решение осветить фасады своих стадионов цветами радуги во время матча.



Сообщается, что вместо поездки в Мюнхен Орбан планирует отправиться в Брюссель, где завтра, 24 июня, начнётся саммит лидеров Евросоюза.