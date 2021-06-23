Васс — о победе в матче Евро-2020 с Россией: мы снова объединили Данию

Полузащитник сборной Дании Даниэль Васс поделился мнением о важности победы в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой России (4:1).



«Мы снова объединили Данию. Все гуляют на улицах, празднуют, радуются победе своей команды. Это действительно приятное чувство. У нас была возможность отдохнуть, расслабиться всей командой. Мы прекрасно проводим время вместе», — приводит слова Васса BT.



Напомним, сборная России разгромно проиграла Дании (1:4) в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020 и заняла последнее, четвёртое место в группе B. Российскую команду по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, она вылетела из турнира.

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