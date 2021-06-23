Стали известны подробности контракта Газизова со «Спартаком»

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал новые документы, касающиеся работы экс-генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова. На этот раз там содержится информация о подробностях его контракта с клубом.
Сообщается, что зарплата Газизова составляла 6,65 млн рублей в месяц. Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги чемпионов, работник получает бонус в 100 млн рублей. Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги Европы, Газизов должен был получить бонус в 30 млн рублей. Если по результатам сезона «Спартак» стал бы чемпионом России, то гендиректор получил бы бонус в 50 млн рублей.
Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность гендиректора уфимцев.
- 23 июня 2021
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