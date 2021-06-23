«Краснодар» сыграл вничью с «Легией» в товарищеском матче
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Футбольный клуб «Краснодар» провёл товарищеский матч с польской «Легией». Встреча проходила на стадионе «Шпортанлаге Бюргерау» (Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, Австрия) и завершилась вничью со счётом 1:1.
Счёт открыл соперник российской команды на 39-й минуте встречи. Автором гола стал азербайджанский нападающий «Легии» Махир Эмрели. «Краснодару» удалось сравнять счёт лишь на 69-й минуте встречи благодаря пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал полузащитник «быков» Реми Кабелла.
Главным арбитром встречи был австрийский судья Себастьян Гисхамер.
В воскресенье, 27 июня, «Краснодар» проведёт товарищеский матч с греческим «Олимпиакосом». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Быки» по итогам минувшего сезона РПЛ заняли 10-е место.
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