Выбежавшей на поле в матче Финляндия — Бельгия девушке заблокировали Fan ID
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Девушка, которая выбежала на поле во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Бельгия (0:2), больше не сможет посещать игры турнира, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, 20-летней студентке медицинского университета, которая оказалась на поле стадиона «Газпром Арена» во время встречи, заблокировали паспорта болельщика (Fan ID).
Напомним, Бельгия набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Финляндия (3) — на третьем месте в таблице. Датчане (3) заняли второе место, Россия (3) — последняя.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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