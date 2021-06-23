Президент Примеры: половина убытков лиги приходится на «Барселону» — это более € 700 млн
Поделиться
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал о потерях клубов, связанных с пандемией коронавируса.
«Половина всех убытков лиги приходится на «Барселону» — это более € 700 млн. Почти всё это связано с пандемией, однако есть клубы, которые лучше справились с финансовым кризисом. «Реал» приложил огромные усилия, чтобы их потери были значительно меньше тех, что понесли каталонцы. «Реал» безупречно справился с пандемией, это необходимо отметить. Без сомнения, мадридцы сделали это лучше всех в Европе. Тем не менее руководство «Барселоны» тоже нашло верный путь. Нынешнее руководство каталонцев благодаря своему опыту работы прилагает большие усилия, чтобы снизить потолок зарплат в клубе», — приводит слова Тебаса Marca.
Новость по темеИсточник: Месси сообщил Лапорте, что останется в «Барселоне»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 июня 2021
-
18:52
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:17
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:36
-
17:31
-
17:26
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:46
-
16:34
-
16:24
-
16:11
-
16:10
-
15:58
-
15:57
-
15:50
-
15:49
-
15:37
-
15:22
-
15:20
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам