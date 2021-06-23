Президент Примеры: половина убытков лиги приходится на «Барселону» — это более € 700 млн

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал о потерях клубов, связанных с пандемией коронавируса.



«Половина всех убытков лиги приходится на «Барселону» — это более € 700 млн. Почти всё это связано с пандемией, однако есть клубы, которые лучше справились с финансовым кризисом. «Реал» приложил огромные усилия, чтобы их потери были значительно меньше тех, что понесли каталонцы. «Реал» безупречно справился с пандемией, это необходимо отметить. Без сомнения, мадридцы сделали это лучше всех в Европе. Тем не менее руководство «Барселоны» тоже нашло верный путь. Нынешнее руководство каталонцев благодаря своему опыту работы прилагает большие усилия, чтобы снизить потолок зарплат в клубе», — приводит слова Тебаса Marca.