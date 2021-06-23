Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Примеры: половина убытков лиги приходится на «Барселону» — это более € 700 млн

Президент Примеры: половина убытков лиги приходится на «Барселону» — это более € 700 млн
Комментарии

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал о потерях клубов, связанных с пандемией коронавируса.

«Половина всех убытков лиги приходится на «Барселону» — это более € 700 млн. Почти всё это связано с пандемией, однако есть клубы, которые лучше справились с финансовым кризисом. «Реал» приложил огромные усилия, чтобы их потери были значительно меньше тех, что понесли каталонцы. «Реал» безупречно справился с пандемией, это необходимо отметить. Без сомнения, мадридцы сделали это лучше всех в Европе. Тем не менее руководство «Барселоны» тоже нашло верный путь. Нынешнее руководство каталонцев благодаря своему опыту работы прилагает большие усилия, чтобы снизить потолок зарплат в клубе», — приводит слова Тебаса Marca.

Новость по теме
Источник: Месси сообщил Лапорте, что останется в «Барселоне»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021