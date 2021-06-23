Газизов прокомментировал информацию о деталях его контракта со «Спартаком»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слитую информацию о деталях его контракта с московским клубом.

«Люди тешатся между собой. Пусть тешатся. Я не влезаю. Я никогда ни о ком плохого не говорил. Никогда. Я этим показываю пример, как надо себя вести. Почему именно меня используют, я не знаю. Я понимаю, кому это нужно. Но пусть они там сами в своей кухне варятся», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в телеграм-канале Black Mirror появилась информация, что зарплата Газизова составляла 6,65 млн рублей в месяц. Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги чемпионов, работник получает бонус в 100 млн рублей. Если по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги Европы, Газизов должен был получить бонус в 30 млн рублей. Если по результатам сезона «Спартак» стал бы чемпионом России, то гендиректор получил бы бонус в 50 млн рублей.