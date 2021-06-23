УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Северной Македонии

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования в отношении Федерации футбола Северной Македонии (ФФМ), сообщает пресс-служба организации.



Расследование проводится в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением и потенциальным нарушением протокола УЕФА игроками сборной Северной Македонии во время тестирования на коронавирус, которое проводилось 19 июня в Амстердаме.



Напомним, сборная Северной Македонии не смогла набрать очков на групповом этапе чемпионата Европы и покинула турнир, заняв последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы С.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.