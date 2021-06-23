Кроос: не представляю «Реал» без Рамоса

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал уход защитника и капитана команды Серхио Рамоса. Испанец покинул «сливочных» по окончании контракта.

«Не представляю «Реал» без Серхио Рамоса. Не могу представить, что этот игрок не завершит свою карьеру в нашем клубе. Я ожидал, что он останется. Семь лет, что я провёл с Серхио, были невероятными. Рамос был не только первоклассным игроком, но и лучшим капитаном, который у меня был. Он всегда боролся за команду и на поле, и вне его», — цитирует Крооса Sport.es.

Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал одну результативную передачу.