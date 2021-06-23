Игра от «Чемпионата» в «Доме болельщика» на Старом Арбате. Лучшие фото

В московском Hard Rock Café на Старом Арбате прошла вторая игра серии «Чемпионат Brainboy» под эгидой Championat.com. 22 команды отвечали на самые разные вопросы о футболе и боролись за призовые места.
В 2021 году «Чемпионату» исполнилось 16 лет, поэтому специальный приз от портала получила команда, которая заняла 16-е место. На нём расположился дуэт «Игра икрой».
Дополнительным призовым местом стала 10-я строчка. Именно в день игры легендарная «десятка» сборной Аргентины Диего Марадона забил тот самый гол рукой в матче против Англии на чемпионате мира в Мексике. Десятыми стали ребята из «Причёски Роналдо».
Лигачемпионское 4-е место заняла команда «Виктор Бйорк». Они получили книги о футболе от нашего партнёра издательства «Бомбора».
3-е место
Под аплодисменты всего зала третьей стала команда, которой был посвящён один из вопросов нашей игры; команда, сменившая своё название незадолго до начала – In Zarema We Trust. С нетерпением ожидали ребят на наших играх, и нынешняя бронза – явно только начало пути!
2-е место
Допустив пару оплошностей в середине игры, на этот раз лишь серебро забирает коллектив «Гарпастум». Нет никаких сомнений в высочайшем уровне этой команды, но в этот раз всё решили детали. Новые победы впереди!
1-е место
У «Чемпионат Brainboy» новый чемпион – команда «Штаб»! Не слишком многочисленная по составу, но очень интеллектуально мощная команда вырвалась в середине игры вперёд и уже до самого конца не дала никому себя обойти.
- 23 июня 2021
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