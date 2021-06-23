«Я многое сказала». Зарема Салихова попрощалась со своими подписчиками

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, выложила очередной пост в своём телеграм-канале, в котором попрощалась с подписчиками.
«По большому счёту я многое сказала. Есть ещё, конечно, материальчик из серии «улики и разоблачения». Но становится очень приторно и неинтересно.
Фетисов и Попов и все околоклубные каналы, выдыхайте. Дальше всё в ваших руках и наших деньгах. Кузьмич и прочие сисечные, не забывайте пить пиво и страдать за «Спартак» на манер «За державу обидно!». Компания «лысых писюнов», разнообразьте жанр. Интересный контент получается только с Бегемотом, который «типа хвалит» меня. Про все «типа» мне известно, тут привет Мележикову, и пригласить Ткаченко в клуб — идея очень затратная!
Прочие доброжелатели, ЛА дома, со мной, хватит фантазировать на тему: «Чемодан, вокзал, Уфа!» Руй, удачи, с такими «помощниками» от клуба, как я поняла, враги не нужны. Команда наша потрясающая, самая любимая! Парням желаю пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и, главное, без травм.
Не забываем уроки орфографии и пунктуации. У меня есть потрясающий талант: эффектно появиться и вовремя уйти (в оригинале более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Cherchez la femme, как говорит выдающийся селекционер и ещё более великий переговорщик», — написала Салихова.
- 23 июня 2021
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