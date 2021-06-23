Словакия — Испания: испанцы доводят счёт до разгромного

Сейчас проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словакии и Испании. Встреча проходит на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



В первом тайме испанцы получили преимущество в два мяча: на 30-й минуте автогол оформил голкипер словаков Мартин Дубравка, а в концовке тайма защитник Эмерик Лапорт удвоил счёт.

На 56-й минуте счёт до разгромного довёл Пабло Сарабия.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.



Напомним, в группе E, помимо испанцев и словаков, выступают национальные команды Швеции и Польши. Матч этих сборных также проходит в эти минуты.