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ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Дембеле

ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Дембеле
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«Барселона» получит компенсацию от ФИФА в связи с травмой нападающего Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo. У форварда диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Сообщается, что 24-летний французский футболист перенесёт операцию и пропустит около четырёх месяцев. В правилах ФИФА есть пункт, согласно которому клубы получают выплату за травму игрока во время нахождения в сборной на время игр и турниров, включённых в международный календарь.

Компенсация составляет 20 548 евро за день, если период простоя футболиста из-за травмы затягивается более чем на 28 дней. Таким образом, «Барса» может получить от ФИФА около € 2,5 млн. Максимально возможная компенсация – € 7,5 за год.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Усман сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.

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