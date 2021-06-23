ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Дембеле

«Барселона» получит компенсацию от ФИФА в связи с травмой нападающего Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo. У форварда диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Сообщается, что 24-летний французский футболист перенесёт операцию и пропустит около четырёх месяцев. В правилах ФИФА есть пункт, согласно которому клубы получают выплату за травму игрока во время нахождения в сборной на время игр и турниров, включённых в международный календарь.

Компенсация составляет 20 548 евро за день, если период простоя футболиста из-за травмы затягивается более чем на 28 дней. Таким образом, «Барса» может получить от ФИФА около € 2,5 млн. Максимально возможная компенсация – € 7,5 за год.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Усман сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.