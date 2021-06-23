Чеферин: УЕФА — не гомофобная организация. Не хотим участвовать в популистских кампаниях

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал запрет на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия.



«Мы получили письмо от политика, который хотел провести акцию в знак протеста против решения правительства другой страны. Таким образом, эта акция становится политической. Мы как организация всегда выступали за разнообразие, целостность и равенство и будем делать это в будущем. УЕФА не является гомофобной организацией. Конечно, и я не гомофоб. Но мы не хотим, чтобы УЕФА использовался в популистских кампаниях. Это единственная причина, по которой мы приняли данное решение», — приводит слова Чеферина T-Online.

Новость по теме Глава МИД Германии — о запрете радужной подсветки: УЕФА посылает ошибочный сигнал