Словакия — Испания: Торрес забил 4-й мяч испанцев спустя минуту после выхода на поле

Сейчас проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словакии и Испании. Встреча проводится на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме испанцы получили преимущество в два мяча: на 30-й минуте автогол оформил голкипер словаков Мартин Дубравка, а в концовке тайма защитник Эмерик Лапорт удвоил счёт.
На 56-й минуте счёт до разгромного довёл Пабло Сарабия. На 67-й минуте нападающий Ферран Торрес забил красивый гол пяткой спустя минуту после выхода на замену.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.
Напомним, в группе E, помимо испанцев и словаков, выступают национальные команды Швеции и Польши. Матч этих сборных также проходит в эти минуты.
- 23 июня 2021
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