Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Словакия — Испания: Торрес забил 4-й мяч испанцев спустя минуту после выхода на поле

Словакия — Испания: Торрес забил 4-й мяч испанцев спустя минуту после выхода на поле
Комментарии

Сейчас проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словакии и Испании. Встреча проводится на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме испанцы получили преимущество в два мяча: на 30-й минуте автогол оформил голкипер словаков Мартин Дубравка, а в концовке тайма защитник Эмерик Лапорт удвоил счёт.

На 56-й минуте счёт до разгромного довёл Пабло Сарабия. На 67-й минуте нападающий Ферран Торрес забил красивый гол пяткой спустя минуту после выхода на замену.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Напомним, в группе E, помимо испанцев и словаков, выступают национальные команды Швеции и Польши. Матч этих сборных также проходит в эти минуты.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021