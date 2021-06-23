Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы с третьего места

Сборная Украины, расположившаяся на третьем месте группы С с 3 очками в активе, вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020.

В группе E сборная Испании разгромила сборную Словакии (5:0), поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Более того, в этой же группе E полякам не удалось обыграть Швецию (3:2). Благодаря таким раскладам сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 проходят четыре лучшие команды с третьих позиций. С третьего места наряду с Украиной в плей-офф чемпионата уже прошли Швейцария (группа А, 4 очка) и Чехия (группа F, 4 очка).

Ожидаются последние матчи группового этапа Евро-2020. Сегодня, 23 июня, пройдут две встречи: Германия — Венгрия и Португалия — Франция.