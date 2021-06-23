Швеция — Польша: Левандовски оформил дубль и сравнял счёт

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеции встречается с национальной командой Польши. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 85-й минуте счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 84-й минуте встречи нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль и сравнял счёт.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
Напомним, в группе E, помимо шведов и поляков, выступают национальные команды Испании и Словакии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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