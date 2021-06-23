Португалия — Франция: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Франции на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Португалии: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Жота, Роналду.



Сборная Франции: Льорис, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Кунде, Погба, Канте, Гризманн, Толиссо, Бензема, Мбаппе.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.



Напомним, в группе F, помимо португальцев и французов, выступают национальные команды Германии и Венгрии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.