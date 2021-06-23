«Локомотив» обыграл «Жилину» в товарищеском матче, Антон Миранчук оформил дубль
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В товарищеском матче «Локомотив» встречался со словацким клубом «Жилина». Игра прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась победой российской команды со счётом 3:2.
В составе «Локомотива» голы забили защитник Александр Сильянов и полузащитник Антон Миранчук, оформивший дубль в этой встрече. За «Жилину» забили хавбек Ян Бернат и нападающий Тимотей Ямбор.
Напомним, «Локомотив» проводит первый тренировочный сбор в Бад-Клайнкирххайме. 26 июня состоится ещё один товарищеский матч — «Локомотив» сыграет с «Олимпией» из Любляны. Второй сбор пройдёт в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля. За это время коллектив также проведёт несколько контрольных матчей.
В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.
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