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«Локомотив» обыграл «Жилину» в товарищеском матче, Антон Миранчук оформил дубль

«Локомотив» обыграл «Жилину» в товарищеском матче, Антон Миранчук оформил дубль
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В товарищеском матче «Локомотив» встречался со словацким клубом «Жилина». Игра прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась победой российской команды со счётом 3:2.

В составе «Локомотива» голы забили защитник Александр Сильянов и полузащитник Антон Миранчук, оформивший дубль в этой встрече. За «Жилину» забили хавбек Ян Бернат и нападающий Тимотей Ямбор.

Напомним, «Локомотив» проводит первый тренировочный сбор в Бад-Клайнкирххайме. 26 июня состоится ещё один товарищеский матч — «Локомотив» сыграет с «Олимпией» из Любляны. Второй сбор пройдёт в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля. За это время коллектив также проведёт несколько контрольных матчей.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 июня 2021, среда. 18:25 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Жилина
Жилина, Словакия
0:1 Бернат – 15'   1:1 Сильянов – 25'   1:2 Ямбор – 81'   2:2 Миранчук – 82'   3:2 Миранчук – 90'
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