«Локомотив» обыграл «Жилину» в товарищеском матче, Антон Миранчук оформил дубль

В товарищеском матче «Локомотив» встречался со словацким клубом «Жилина». Игра прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась победой российской команды со счётом 3:2.



В составе «Локомотива» голы забили защитник Александр Сильянов и полузащитник Антон Миранчук, оформивший дубль в этой встрече. За «Жилину» забили хавбек Ян Бернат и нападающий Тимотей Ямбор.



Напомним, «Локомотив» проводит первый тренировочный сбор в Бад-Клайнкирххайме. 26 июня состоится ещё один товарищеский матч — «Локомотив» сыграет с «Олимпией» из Любляны. Второй сбор пройдёт в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля. За это время коллектив также проведёт несколько контрольных матчей.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.