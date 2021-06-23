Президент Украины Зеленский высказался о выходе сборной в 1/8 финала Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о выходе национальной команды в 1/8 финала Евро-2020.

«Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует. Наша сборная — в 1/8 Евро-2020! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждёт максимальной отдачи. Слава Украине!» — написал Зеленский на своей странице в "Твиттере".

В группе E сборная Испании разгромила сборную Словакии (5:0), поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Более того, в этой же группе E полякам не удалось обыграть Швецию (3:2). Благодаря таким раскладам сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места. Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 проходят четыре лучшие команды с третьих позиций.