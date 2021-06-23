Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Украины Зеленский высказался о выходе сборной в 1/8 финала Евро-2020

Президент Украины Зеленский высказался о выходе сборной в 1/8 финала Евро-2020
Комментарии

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о выходе национальной команды в 1/8 финала Евро-2020.

«Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует. Наша сборная — в 1/8 Евро-2020! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждёт максимальной отдачи. Слава Украине!» — написал Зеленский на своей странице в "Твиттере".

В группе E сборная Испании разгромила сборную Словакии (5:0), поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Более того, в этой же группе E полякам не удалось обыграть Швецию (3:2). Благодаря таким раскладам сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места. Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 проходят четыре лучшие команды с третьих позиций.

Новость по теме
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы с третьего места
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021