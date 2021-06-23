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Португалки позировали, французы принесли багеты, болельщики наряжались в костюмы. Фото

Португалки позировали, французы принесли багеты, болельщики наряжались в костюмы. Фото
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Сегодня, 23 июня, состоится матч сборных Португалии и Франции. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Напомним, в группе F, помимо португальцев и французов, выступают национальные команды Германии и Венгрии.

Главные кадры антуража перед началом матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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