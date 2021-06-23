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Сборная Украины может провести матч Евро в России. Турнирные расклады

Сборная Украины может провести матч Евро в России. Турнирные расклады
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Сборная Украины имеет небольшие шансы провести матч плей-офф Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Украинцы ещё могут попасть в ту часть сетки турнира, которая приведёт команду в Россию.

Такие расклады возможны после результатов матчей группы F. Если Германия крупно проиграет Венгрии или же Португалия разгромно уступит Франции, то сборная Украины, при выходе в стадию 1/4 финала, проведёт встречу в Санкт-Петербурге 2 июля.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 проходят четыре лучшие команды с третьих позиций. С третьего места наряду с Украиной в плей-офф чемпионата уже прошли Швейцария (группа А, 4 очка) и Чехия (группа F, 4 очка).

В 1/8 финала чемпионата Европы также вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Нидерланды, Австрия и Франция. Встречи плей-офф начнутся с 26 июня. В Евро-2020 будет двухдневный перерыв между групповым этапом и 1/8 финала. Групповой этап закончится сегодня, 23 июня.

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