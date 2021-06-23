Сборная Украины может провести матч Евро в России. Турнирные расклады

Сборная Украины имеет небольшие шансы провести матч плей-офф Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Украинцы ещё могут попасть в ту часть сетки турнира, которая приведёт команду в Россию.
Такие расклады возможны после результатов матчей группы F. Если Германия крупно проиграет Венгрии или же Португалия разгромно уступит Франции, то сборная Украины, при выходе в стадию 1/4 финала, проведёт встречу в Санкт-Петербурге 2 июля.
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 проходят четыре лучшие команды с третьих позиций. С третьего места наряду с Украиной в плей-офф чемпионата уже прошли Швейцария (группа А, 4 очка) и Чехия (группа F, 4 очка).
В 1/8 финала чемпионата Европы также вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Нидерланды, Австрия и Франция. Встречи плей-офф начнутся с 26 июня. В Евро-2020 будет двухдневный перерыв между групповым этапом и 1/8 финала. Групповой этап закончится сегодня, 23 июня.
- 23 июня 2021
-
23:26
-
23:26
-
23:22
-
23:11
-
23:08
-
23:08
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:41
-
22:35
-
22:30
-
22:29
-
22:20
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:11
-
21:58
-
21:58
-
21:41
-
21:37
-
21:29
-
21:22
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:33
-
20:28