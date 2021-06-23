Эмиль Форсберг: сборной Швеции везло в матче с Польшей

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Польши (3:2) и выход в плей-офф турнира.



«Начало встречи было безумным. Соперники создавали моменты, могли забить, нам немного везло. При счёте 2:0 всё должно было завершиться, но они сравняли счёт, они слишком легко получили свои шансы. Но потом нам представилась третья возможность, и теперь мы просто счастливы.



Мы хотели пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали. Пока неизвестно, с кем мы будем играть теперь, но хотим пройти ещё дальше в турнире. Хотим побеждать в каждом матче», — приводит слова Форсберга пресс-служба УЕФА.

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