Депутат Лебедев: плевать на сборную Украины. Кто сравнивает её с Россией — идиоты

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев высказался о сравнении выступлений сборных России и Украины на чемпионате Европы.

«Мне плевать на сборную Украины. Мне плевать, что изображено на их форме. Мне плевать, вышли они в плей-офф Евро-2020 или нет. Не понимаю, почему такое пристальное внимание к этой сборной? Мы — не Украина, а Россия. Хочу, чтобы мы обсуждали сборную России. Да, мы безусловно обсуждаем и её, но в том числе в контексте сборной Украины. Давайте ещё с Македонией сравнимся.



Сборную России сравнивают с Украиной? Кто это делает? Идиоты! Лично я сравнивать с Украиной не хочу — мне на них плевать. Я болею за красивый футбол. Сегодня играют Португалия и Франция — вот это матч! Или, например, встреча Швеции и Польши, когда шведы забивают на 94-й минуте и доказывают, что в футбол играют до финального свистка… Испанцев сегодня прорвало: они забили словакам пять мячей. Зачем мне нужна Украина? В последнем матче австрийцы возили их как говно по полю. Что в них особенного? Почему мы унижаем сами себя? Великая Россия и непонятная украинская окраина», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.