Бускетс: сборная Хорватии — сильная, но с Испанией непросто справиться

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс поделился мнением о матче со сборной Хорватии, который пройдёт в рамках 1/8 финала Евро-2020, а также высказался о результате матча со словаками (5:0).
«Хорватия стала играть иначе, потому что ушла пара ветеранов, но у них есть очень талантливые молодые игроки. В сочетании с опытными футболистами и отличным тренером это даёт сильную команду. Но мы тоже сильны и с нами непросто справиться.
Перед тем как меня заменили, я почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Сказал тренеру, и тот справедливо счёл, что рисковать не стоит. Надеюсь, смогу ещё сыграть за эту команду. Сегодня я вернулся, и это уже был шаг вперёд. Теперь я хочу быть готов к следующим матчам», — цитирует Бускетса пресс-служба УЕФА.
- 23 июня 2021
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