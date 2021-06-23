Главный тренер сборной Швеции: мои игроки — настоящие воины. Команда заслуживает похвалы

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Польшей (3:2) и выход в плей-офф турнира.



«Это фантастическое чувство. Мы выиграли группу на чемпионате мира и сделали это снова. Мы создали ситуацию, при которой могли бы преуспеть, но свои шансы надо ещё использовать. Мои игроки — настоящие воины, они просто фантастические. Они жертвуют собой друг для друга, и вся команда заслуживает похвалы.



Думаю, соперники считают нас трудной командой. Так и должно быть. Польша — великая футбольная нация, и у них есть игрок мирового класса, который не раз демонстрировал свой талант. Я очень рад, что нам удалось справиться с этой ситуацией и выиграть матч.



В целом мы хорошо оборонялись. Первый гол Польши был фантастическим достижением индивидуального мастерства. Левандовски — искусный игрок, вероятно, лучший нападающий в мире прямо сейчас, и он забил дважды. Мы немного разочарованы этим, но нам удалось забить три», — приводит слова Андерссона пресс-служба УЕФА.

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