Португалия — Франция: Роналду забил второй гол с пенальти
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В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). К 61-й минуте счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Франция.
На 60-й минуте встречи нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль, успешно реализовав второй пенальти.
Напомним, в группе F, помимо португальцев и французов, выступают национальные команды Германии и Венгрии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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