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Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную
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В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). К 65-й минуте счёт 2:1 в пользу французской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Франция.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече. Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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