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Германия — Венгрия, результат матча 23 июня 2021, счёт 2:2, чемпионат Европы по футболу 2020

Германия вырвала ничью с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
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Состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 11-й минуте счёт открыл венгерский нападающий Адам Салаи. Немцы сравняли счёт только на 66-й минуте — забил полузащитник Кай Хаверц. Уже спустя пару минут венгры снова вышли вперёд — автором гола стал хавбек Андраш Шефер. На 84-й минуте немцы опять восстановили паритет благодаря голу полузащитника Леона Горецки — 2:2.

Напомним, в группе F, помимо немцев и венгров, выступали национальные команды Франции и Португалии. По итогам матчей в группе немцы наряду с французами и португальцами вышли в плей-офф, а сборная Венгрии покидает турнир.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа F. 3-й тур
23 июня 2021, среда. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 2
Венгрия
0:1 Ад. Салаи – 11'   1:1 Хаверц – 66'   1:2 Шефер – 68'   2:2 Горецка – 84'
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