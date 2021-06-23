Германия вырвала ничью с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020

Состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась вничью со счётом 2:2.



На 11-й минуте счёт открыл венгерский нападающий Адам Салаи. Немцы сравняли счёт только на 66-й минуте — забил полузащитник Кай Хаверц. Уже спустя пару минут венгры снова вышли вперёд — автором гола стал хавбек Андраш Шефер. На 84-й минуте немцы опять восстановили паритет благодаря голу полузащитника Леона Горецки — 2:2.

Напомним, в группе F, помимо немцев и венгров, выступали национальные команды Франции и Португалии. По итогам матчей в группе немцы наряду с французами и португальцами вышли в плей-офф, а сборная Венгрии покидает турнир.