Украина сыграет с Англией или Германией, если пройдёт Швецию на Евро-2020

Стали известны потенциальные соперники сборной Украины в случае прохода команды в 1/4 финала Евро-2020.

В четвертьфинале турнира, если украинцам удастся обыграть Швецию, коллектив Андрея Шевченко встретится со сборными Англии или Германии. Встреча 1/4 финала пройдёт на олимпийском стадионе в Риме 3 июля. Начало — в 22:00 мск.

Сборная Украины заняла третье место в группе C, набрав три очка. С первого места из этой группы вышла сборная Нидерландов (9). Австрия заняла второе место в группе, набрав шесть очков.



В 1/8 финала чемпионата Европы вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Швейцария, Украина, Хорватия, Испания, Нидерланды, Австрия, Украина, Англия, Чехия, Франция, Германия и Португалия. Встречи плей-офф начнутся с 26 июня. В Евро-2020 будет двухдневный перерыв между групповым этапом и 1/8 финала.

Сетка плей-офф чемпионата Европы — 2020