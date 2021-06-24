Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петербург примет матч с участием победителей пар Франция — Швейцария и Хорватия — Испания

Петербург примет матч с участием победителей пар Франция — Швейцария и Хорватия — Испания
Комментарии

Санкт-Петербург примет один из матчей 1/4 финала чемпионата Европы. В этой встрече на стадионе «Газпром Арена» сыграют победители пар 1/8 финала турнира Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

Напомним, французская сборная проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Швейцарии 28 июня на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Сборная Хорватии в этот же день сыграет с испанской командой на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания).

В 1/8 финала чемпионата Европы вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Швейцария, Украина, Хорватия, Испания, Нидерланды, Австрия, Украина, Англия, Чехия, Франция, Германия и Португалия. Встречи плей-офф турнира начнутся с 26 июня. В Евро-2020 будет двухдневный перерыв между групповым этапом и 1/8 финала.

Сетка плей-офф Евро-2020

Расписание матчей Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021