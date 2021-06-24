Петербург примет матч с участием победителей пар Франция — Швейцария и Хорватия — Испания

Санкт-Петербург примет один из матчей 1/4 финала чемпионата Европы. В этой встрече на стадионе «Газпром Арена» сыграют победители пар 1/8 финала турнира Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

Напомним, французская сборная проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Швейцарии 28 июня на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Сборная Хорватии в этот же день сыграет с испанской командой на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания).



В 1/8 финала чемпионата Европы вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Швейцария, Украина, Хорватия, Испания, Нидерланды, Австрия, Украина, Англия, Чехия, Франция, Германия и Португалия. Встречи плей-офф турнира начнутся с 26 июня. В Евро-2020 будет двухдневный перерыв между групповым этапом и 1/8 финала.

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