Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема признан лучшим игроком встречи Португалия — Франция

Карим Бензема признан лучшим игроком встречи Португалия — Франция
Комментарии

Вчера, в среду, 23 июня, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Как сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», лучшим игроком матча признан 33-летний нападающий сборной Франции Карим Бензема, отметившийся дублем.

Напомним, ранее стало известно, что Франция сыграет в 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии. Встреча состоится в понедельник, 28 июня, в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Национальный». Начало матча — в 22:00 мск.

Португалии же предстоит встретиться со сборной Бельгии. Игра пройдёт в воскресенье, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания).

Новость по теме
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/8 финала
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021