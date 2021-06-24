Карим Бензема признан лучшим игроком встречи Португалия — Франция

Вчера, в среду, 23 июня, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Как сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», лучшим игроком матча признан 33-летний нападающий сборной Франции Карим Бензема, отметившийся дублем.

Напомним, ранее стало известно, что Франция сыграет в 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии. Встреча состоится в понедельник, 28 июня, в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Национальный». Начало матча — в 22:00 мск.

Португалии же предстоит встретиться со сборной Бельгии. Игра пройдёт в воскресенье, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания).