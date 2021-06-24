Главный тренер Португалии отреагировал на попадание на Бельгию в 1/8 финала Евро-2020

66-летний главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат встречи заключительного тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Франции (2:2), а также отреагировал на попадание на Бельгию в 1/8 финала.
«Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды. Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что достаточно быть похожими на самих себя. Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда и дальше совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться.
Теперь надо готовиться к встрече со сборной Бельгии, которая является серьезным соперником. Если взглянуть на рейтинги, она в них на первом месте. Но давайте сперва все взвесим и поймем, что нам будет нужно к этому матчу», — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.
Встреча Португалия – Бельгия пройдёт в воскресенье, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало – 22:00 мск.
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