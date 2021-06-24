Перу удалось спастись от поражения в игре Кубка Америки с Эквадором, уступая 0:2 в матче

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч четвёртого тура группы F Кубка Америки – 2021 между сборными Эквадора и Перу. Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте – сборная Эквадора вышла вперёд благодаря автоголу полузащитника Перу Ренато Тапиа. В компенсированное время к первому тайму эквадорский форвард Эдуар Пресиадо удвоил преимущество номинальных хозяев. Однако уже на 49-й минуте сборная Перу сократила отставание – отличился нападающий Джанлука Лападула. Спустя ещё пять минут они восстановили равновесие в счёте благодаря забитому мячу крайнего полузащитника Андре Каррильо. Больше в этой игре никому отличиться не удалось.
Напомним, что лидером турнирной таблицы группы B является Бразилия, набравшая шесть очков в двух турах, за ней располагается Колумбия (4), Перу (4) – замыкает тройку, а Эквадор (2) и Венесуэла (2), соответственно, на четвёртой и пятой позиции.
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