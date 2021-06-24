Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перу удалось спастись от поражения в игре Кубка Америки с Эквадором, уступая 0:2 в матче

Перу удалось спастись от поражения в игре Кубка Америки с Эквадором, уступая 0:2 в матче
Комментарии

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч четвёртого тура группы F Кубка Америки – 2021 между сборными Эквадора и Перу. Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте – сборная Эквадора вышла вперёд благодаря автоголу полузащитника Перу Ренато Тапиа. В компенсированное время к первому тайму эквадорский форвард Эдуар Пресиадо удвоил преимущество номинальных хозяев. Однако уже на 49-й минуте сборная Перу сократила отставание – отличился нападающий Джанлука Лападула. Спустя ещё пять минут они восстановили равновесие в счёте благодаря забитому мячу крайнего полузащитника Андре Каррильо. Больше в этой игре никому отличиться не удалось.

Напомним, что лидером турнирной таблицы группы B является Бразилия, набравшая шесть очков в двух турах, за ней располагается Колумбия (4), Перу (4) – замыкает тройку, а Эквадор (2) и Венесуэла (2), соответственно, на четвёртой и пятой позиции.

Кубок Америки. Группа B. 4-й тур
24 июня 2021, четверг. 00:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 2
Перу
1:0 Тапиа – 23' (автогол)   2:0 Пресиадо – 45+3'   2:1 Лападула – 49'   2:2 Каррильо – 54'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021