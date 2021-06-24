Росси: не верится, что Венгрия разочарована ничьей с Германией, а они довольны результатом

56-летний итальянский главный тренер сборной Венгрии Марко Росси отреагировал на ничейный исход поединка с Германией (2:2) в заключительном туре чемпионата Европы – 2020.
«Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом. Это говорит само за себя. Мы расстроены, потому что мы были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого.
Ребята сражались как львы во всех трех матчах, и ими гордится вся страна. Мы не тушевались перед грандами, с которыми встречались на турнире. Мы играли как одна команда — плечом к плечу. Никто не может упрекнуть нас за плохую игру или недостаточный настрой», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.
Таким образом, сборные Франции (5), Германии (4) и Португалии (4) вышли в плей-офф чемпионата Европы. Венгрия (2) завершила выступление в турнире.
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