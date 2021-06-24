Бензема обнимался с Пепе, в Роналду кидали бутылки, болельщики выбегали на поле. Фото

Вчера, 23 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Встреча завершилась вничью — 2:2.

66-летний главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат встречи.

«Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды. Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что достаточно быть похожими на самих себя. Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда и дальше совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться.



Теперь надо готовиться к встрече со сборной Бельгии, которая является серьёзным соперником. Если взглянуть на рейтинги, она в них на первом месте. Но давайте сперва все взвесим и поймем, что нам будет нужно к этому матчу. Мы в невыгодном положении. Отдых очень важен — нужно быть свежими. У нас такого же гандикапа не предвидится. Посмотрим, нет ли каких-нибудь изменений в сборной Бельгии. Давайте проанализируем эту команду и подготовимся к матчу с привычной целью пройти дальше».

Лучшие кадры с матча Португалия — Франция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.