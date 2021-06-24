Лёв прокомментировал ничейный исход встречи с Венгрией на чемпионате Европы – 2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выразил мнение об игре с Венгрией (2:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы – 2020.

«Мы продемонстрировали характер, но в то же время допускали ошибки. Было приятно смотреть на то, как мы отчаянно боролись до тех пор, пока не сравняли счёт. Это был нервный матч. Мы знали, что Венгрия будет бороться из всех сил. Я счастлив, что мы вышли из группы.

После того как мы первый раз сравняли счёт, было огромной ошибкой сразу же пропустить ещё. Мы никогда не должны допускать такого, если хотим чего-то на этом турнире добиться. Но мы в себе не сомневаемся — у нас огромный запас доверия друг к другу.

Все «малые» команды вкладывают запредельные усилия и хорошо защищаются. Сборная Венгрии на своей половине поля отрабатывала вдесятером, и терять ей было нечего. Здорово, что мы прошли дальше из этой сложной группы. Впереди нас ждёт матч со сборной Англии», — приводит слова Лёва официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ранее стало известно, что в 1/8 финала Евро-2020 Германии предстоит встретиться с Англией. Матч пройдёт в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» во вторник, 29 июня. Начало – 19:00 мск.