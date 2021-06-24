Бразилия вырвала победу у Колумбии на 10-й компенсированной минуте к матчу Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч четвёртого тура группового этапа Кубка Америки – 2021 между сборными Бразилии и Колумбии, который завершился победой хозяев поля – 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте встречи крайним полузащитником сборной Колумбии Луисом Диасом с передачи Хуана Куадрадо. Лишь на 78-й минуте Бразилии усилиями Роберто Фирмино удалось сравнять счёт в матче. На 10-й компенсированной минуте Бразилия вырвала победу после гола с углового в исполнении Каземиро.

Таким образом, Бразилия с девятью очками в трёх играх остаётся лидером турнирной таблицы группы B, сборная Колумбии (4) – на втором месте. Замыкает тройку сборная Перу (4), а Эквадор (2) и Венесуэла (2) занимают, соответственно, четвёртое и пятое места.