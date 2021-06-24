Бразилия вырвала победу у Колумбии на 10-й компенсированной минуте к матчу Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч четвёртого тура группового этапа Кубка Америки – 2021 между сборными Бразилии и Колумбии, который завершился победой хозяев поля – 2:1.
Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте встречи крайним полузащитником сборной Колумбии Луисом Диасом с передачи Хуана Куадрадо. Лишь на 78-й минуте Бразилии усилиями Роберто Фирмино удалось сравнять счёт в матче. На 10-й компенсированной минуте Бразилия вырвала победу после гола с углового в исполнении Каземиро.
Таким образом, Бразилия с девятью очками в трёх играх остаётся лидером турнирной таблицы группы B, сборная Колумбии (4) – на втором месте. Замыкает тройку сборная Перу (4), а Эквадор (2) и Венесуэла (2) занимают, соответственно, четвёртое и пятое места.
- 24 июня 2021
-
05:19
-
05:04
-
04:45
-
04:33
-
03:20
-
03:00
-
02:34
-
02:12
-
02:02
-
01:45
-
01:29
-
01:22
-
00:56
-
00:51
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:09
-
00:08
-
00:00
- 23 июня 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:54
-
23:43
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:26
-
23:22
-
23:11
-
23:08
-
23:08
-
23:00