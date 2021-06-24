Источник: Люсьен Фавр находится в шаге от перехода в «Кристал Пэлас»
Поделиться
Швейцарский специалист Люсьен Фавр находится в шаге от перехода в английский «Кристал Пэлас» в качестве главного тренера. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, с 63-летним тренером согласован трёхлетний контракт.
В сезоне-2020/2021 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру.
Ранее интерес к Фавру проявляли «Фенербахче», «Марсель» и «Лион». Турецкий клуб предложил Фавру в июне двухлетний контракт. Люсьен покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привёл команду к победе в Суперкубке Германии.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 24 июня 2021
-
06:52
-
05:48
-
05:19
-
05:04
-
04:45
-
04:33
-
03:20
-
03:00
-
02:34
-
02:12
-
02:02
-
01:45
-
01:29
-
01:22
-
00:56
-
00:51
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:09
-
00:08
-
00:00
- 23 июня 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:54
-
23:43
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:26
-
23:22
-
23:11
-
23:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам