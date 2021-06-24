Источник: Люсьен Фавр находится в шаге от перехода в «Кристал Пэлас»

Швейцарский специалист Люсьен Фавр находится в шаге от перехода в английский «Кристал Пэлас» в качестве главного тренера. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, с 63-летним тренером согласован трёхлетний контракт.

В сезоне-2020/2021 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру.

Ранее интерес к Фавру проявляли «Фенербахче», «Марсель» и «Лион». Турецкий клуб предложил Фавру в июне двухлетний контракт. Люсьен покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привёл команду к победе в Суперкубке Германии.