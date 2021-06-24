Агент защитника «Ювентуса» Демирала контактировал с «Тоттенхэмом»

Центральный защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, агент футболиста в последние часы контактировал с «Тоттенхэмом» по вопросу возможного перехода 23-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что туринский клуб хочет получить за игрока € 40 млн. В завершившемся сезоне Демирал провёл 24 матча за «Ювентус», в которых сделал одну результативную передачу. Футболист выступает в «Ювентусе» с 2019 года. Ранее он играл за «Сассуоло» и «Аланьяспор». Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 28 млн.
В завершившемся чемпионате Англии «Тоттенхэм» с 62 очками занял седьмое место, а «Эвертон» с 59 очками расположился на 10-й строчке.
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