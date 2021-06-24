Кунде: я пока ещё новичок в сборной Франции, постараюсь адаптироваться лучше

Защитник сборной Франции Жюль Кунде после ничьей с Португалией (2:2) на Евро-2020 признал, что сыграл свой не лучший матч. 22-летний француз на 59-й минуте сыграл в штрафной рукой, после чего был назначен пенальти.

«Чаще играя, развиваю в себе верное понимание игры. Я пока ещё новичок в этой команде и постараюсь как можно лучше адаптироваться на поле», — цитирует Кунде пресс-служба УЕФА.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что всё равно позволит ей сыграть в плей-офф.

Кунде был вызван в сборную Франции в 2021 году. Футболист выступает за «Севилью» с 2019 года, куда он перешёл в «Бордо».