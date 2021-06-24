Испанцы разгромили Словакию, шведы выиграли Польшу и вышли в плей-офф Евро. Главное к утру

Сборная Испании разгромила Словакию, шведы вырвали победу у Польши, стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы – 2020, а российский баскетболистки на последних секундах уступили Бельгии в четвертьфинале Евро – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Испании разгромила Словакию и вышла в плей-офф со второго места.
2. Сборная Швеции обыграла Польшу и вышла в плей-офф Евро с первого места.
3. Португалия сыграла вничью с Францией и вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места.
4. Германия вырвала ничью с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020.
5. Плей-офф Евро-2020: расписание всех матчей 1/8 финала.
6. Россия на последних секундах проиграла Бельгии в 1/4 финала женского Евробаскета.
7. Дарья Касаткина обыграла девятую ракетку мира Игу Свёнтек на турнире в Истбурне.
8. «Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравнялись в полуфинале Кубка Стэнли, Кучеров получил травму.
9. Бразилия вырвала победу у Колумбии на 10-й компенсированной минуте к матчу Кубка Америки.
10. Бой Нганну и Льюиса, который должен был состояться в августе, перенесён.
11. «Атланта» победила «Милуоки» в первом матче финала Востока, у Янга 48 очков.
12. Российские волейболисты досрочно лишились шансов на выход в «Финал четырёх» Лиги наций.
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