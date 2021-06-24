«Рома» и «Вулверхэмптон» завершают сделку по переходу вратаря Патрисиу

Итальянская «Рома» и английский «Вулверхэмптон» работают над завершением сделки по переходу голкипера Руя Патрисиу в римский клуб. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны уверены, что сделка завершится в ближайшее время, а голкипер уже согласовал условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что кроме Патрисиу «Рома» в ближайшее время подпишет полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку. Также СМИ отмечали, что в случае ухода Патрисиу из «Вулверхэмптона» английский клуб приобретёт другого португальского вратаря – Жозе де Са из «Олимпиакоса».

33-летний вратарь Руй Патрисиу играет за «Вулверхэмптон» с 2018 года, ранее в течение 12 лет он выступал за «Спортинг». Transfermarkt оценивает голкипера в € 10 млн, контракт футболиста с «волками» рассчитан до 2022 года.