«Рома» и «Вулверхэмптон» завершают сделку по переходу вратаря Патрисиу

Итальянская «Рома» и английский «Вулверхэмптон» работают над завершением сделки по переходу голкипера Руя Патрисиу в римский клуб. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира.
По информации источника, стороны уверены, что сделка завершится в ближайшее время, а голкипер уже согласовал условия личного контракта.
Ранее сообщалось, что кроме Патрисиу «Рома» в ближайшее время подпишет полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку. Также СМИ отмечали, что в случае ухода Патрисиу из «Вулверхэмптона» английский клуб приобретёт другого португальского вратаря – Жозе де Са из «Олимпиакоса».
33-летний вратарь Руй Патрисиу играет за «Вулверхэмптон» с 2018 года, ранее в течение 12 лет он выступал за «Спортинг». Transfermarkt оценивает голкипера в € 10 млн, контракт футболиста с «волками» рассчитан до 2022 года.
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