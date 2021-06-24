Шаллаи: горжусь игрой Венгрии, но разочарован, что немного не хватило до выхода из группы

Нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи после ничейного результата с Германией (2:2) на Евро-2020 признался, что испытывает гордость за свою команду.
«Я очень горжусь нашей игрой, но разочарован тем, что нам не хватило совсем чуть-чуть до выхода из группы. Мы отлично играли на турнире. Нам не на что жаловаться. Я думаю, что мы на верном пути. Мы очень усложнили жизнь трём нашим грозным соперникам», — цитирует пресс-служба УЕФА Шаллаи.
Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир. Ранее на турнире венгры сыграли вничью со сборной Франции (1:1) и уступили команде Португалии (0:3).
В 1/8 финала Евро-2020 Германии предстоит встретиться с Англией. Матч пройдёт в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» во вторник, 29 июня. Начало – 19:00 мск.
- 24 июня 2021
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