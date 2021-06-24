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Криштиану Роналду отреагировал на выход сборной Португалии в плей-офф Евро-2020

Криштиану Роналду отреагировал на выход сборной Португалии в плей-офф Евро-2020
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход национальной команды в плей-офф Евро-2020.

«Поздравления команде! Спасибо всем за преданную поддержку!» – написал Роналду в своём «твиттере».

Напомним, что Роналду оформил дубль во встрече с Францией. Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.

После окончания матчей заключительного тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 определились все пары 1/8 финала турнира. Сборной Португалии предстоит встреча с национальной командой Бельгии. Встречи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 26, 27, 28 и 29 июня. Четвертьфиналы Евро пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.

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