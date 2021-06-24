«Рады услужить». Шведский посол подшутил над выходом сборной Украины в плей-офф Евро-2020

Шведский посол Тобиас Тиберг подшутил над сборной Украины, пробившейся в плей-офф чемпионата Европы – 2020. Он опубликовал в своём «твиттере» картинку с рабочими. На ней игроки национальной команды Украины наблюдают за тем, как Швеция выполняет всю работу.

«Рады услужить», — подписал публикацию шведский посол.



Напомним, в группе E сборная Испании разгромила сборную Словакии (5:0), поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Более того, в этой же группе E полякам не удалось обыграть Швецию (3:2). Благодаря таким раскладам сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места.



Примечательно, что в 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 сборная Швеции будет играть именно с национальной командой Украины.